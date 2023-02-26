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В МО РФ рассказали о ходе специальной военной операции

В МО РФ рассказали о ходе специальной военной операции

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В МО РФ рассказали о ходе специальной военной операции.

По информации ведомства, бои идут на окраинах Авдеевки – штурмовые группы работают на земле и в небе. Российская авиация нанесла удар по укрепрайону и пехотным подразделениям. Работу Су-25ых корректировали с помощью оптико-электронных комплексов. Как сообщается, боевая задача была выполнена.

Идут бои и на красно-лиманском направлении. У противоборствующей стороны, как заявили в Минобороны, потери до 180 человек. И еще 60 солдат – на купянском направлении. Там же поражены три пикапа, артсистема М777 и установка Krab.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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