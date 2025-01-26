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26 января, 22:15

Политика

Новости мира: итоги президентских выборов в Белоруссии подведут 3 февраля

Новости мира: итоги президентских выборов в Белоруссии подведут 3 февраля

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Итоги президентских выборов в Белоруссии окончательно подведут 3 февраля. Об этом заявил глава ЦИК республики. По официальной информации, явка избирателей составила 85,7%. По данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает около 88% голосов. Преодолеть планку в 2% смог только один из четырех его конкурентов.

В Турции по делу о пожаре в отеле на горнолыжном курорте арестованы уже 15 человек. На допросе владелец сгоревшей гостиницы возложил всю ответственность на персонал комплекса. В суде он заявил, что шеф-повар отвечал за электроприборы на кухне, а кнопками пожарной сигнализации управлял электрик и охрана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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