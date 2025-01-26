Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. По предварительным данным exit poll, действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко набирает почти 88% голосов.

Общая явка по всей стране превысила 80%. Серьезных нарушений в ходе подготовки и самого голосования не зафиксировано. Об этом сообщают наблюдатели. Всего в Белоруссию приехали около 500 иностранных специалистов, которые следили за ходом выборов.

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