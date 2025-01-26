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26 января, 19:30

Политика

Новости мира: в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента

Новости мира: в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента

ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

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В Белорусcии 26 января – основной день голосования на выборах президента. Кандидатов пять, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. За процессом следят около 500 международных наблюдателей. По последним данным белорусского ЦИК, явка уже превысила 75%.

По меньшей мере три человека погибли и более 30 получили ранения в результате взрыва в Китае. Трагедия произошла при входе в крупный торговый центр в городе Шэньян. Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа. По другой версии, взорваться мог аккумулятор в электроскутере.

В Турции по делу о пожаре в отеле на горнолыжном курорте арестованы уже 15 человек. Во время следствия владелец сгоревшей гостиницы возложил всю ответственность на персонал комплекса. В суде он заявил, что шеф-повар отвечал за электроприборы на кухне, а кнопками пожарной сигнализации управлял электрик и охрана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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