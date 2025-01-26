Новости мира: стартовал основной день голосования на выборах президента Белоруссии

26 января – основной день голосования на выборах президента в Белоруссии. Население страны выбирает из пяти кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. За процессом следят около 500 международных наблюдателей. На досрочном голосовании явка составила почти 42%. Итоги опубликуют не позднее 5 февраля.

Тем временем в КНДР успешно провели испытание крылатой ракеты подводного базирования. За запуском наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Полет стал частью "плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников".

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