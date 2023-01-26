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26 января, 19:30

Политика

Эксперт рассказал, может ли мнение немцев остановить поставки Leopard 2 на Украину

Эксперт рассказал, может ли мнение немцев остановить поставки Leopard 2 на Украину

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Дональд Трамп призвал президента США Джо Байдена немедленно остановить войну на Украине. По словам бывшего президента, за танками могут последовать ядерные снаряды. В Германии депутаты бундестага также опасаются, что поставки Leopard 2 втянут ФРГ в конфликт.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, как американцы относятся к тому, что Белый дом отправляет танки на Украину. Эксперт также объяснил, может ли мнение немцев остановить поставки Leopard 2 на Украину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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