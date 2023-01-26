Совфед РФ назначил дату рассмотрения закона об отмене публикации деклараций депутатов

Совет Федерации 1 февраля рассмотрит поправки в закон, которые отменяют обязанность парламентариев публиковать налоговые декларации. Об этом рассказал замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

По словам сенаторов, это временная мера, она связана с текущей ситуацией, чтобы данные о собственности законодателей не попали к антироссийским силам.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться без персональных данных. Они продолжат сдавать декларации, но в Сеть будут выкладывать только общую статистику.

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