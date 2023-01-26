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26 января, 14:30

Политика

Новости часа: российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в зоне СВО 26 января

Новости часа: российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в зоне СВО 26 января

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Минобороны РФ показало боевую работу связистов в зоне СВО

Опубликованы кадры работы вертолетов ВКС РФ в зоне СВО

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные нанесли огневое поражение противнику на двух направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Антибиотики "Цефуроксим" и "Цефиксим" поставляют в аптеки без перебоев. Об этом рассказали в Минпромторге России.

В Госдуму внесли законопроект по борьбе с поддельными протоколами собраний жильцов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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политикамедицинаобществовидеоАлина Гилева
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