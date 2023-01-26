Новости часа: российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в зоне СВО 26 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные нанесли огневое поражение противнику на двух направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Антибиотики "Цефуроксим" и "Цефиксим" поставляют в аптеки без перебоев. Об этом рассказали в Минпромторге России.

В Госдуму внесли законопроект по борьбе с поддельными протоколами собраний жильцов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.