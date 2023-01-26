Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Политика

Эксперт рассказал, какие самолеты попросил Киев у Запада

Эксперт рассказал, какие самолеты попросил Киев у Запада

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте – дипломат Гаврилов

Второй взрыв прозвучал в Киеве 26 января – СМИ

Новости часа: украинские войска выпустили более 20 снарядов по двум районам Донецка

Зеленский попросил у стран НАТО отправить на Украину истребители

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины – СМИ

Поставки иностранной техники Киеву не вынудят РФ отказаться от целей СВО – Гаврилов

Украинская БМП подорвалась на своей же мине в зоне СВО

Отдохнувший в Дубае депутат потерял пост в вологодском парламенте

Западные страны в данный момент обсуждают возможность передать Украине истребители. Однако многие опасаются, что это может привести к эскалации конфликта. Как сообщили СМИ, данную идею поддержали страны Балтии.

Тем временем в США заявили, что пока о передаче истребителей Украине не может идти речи. Однако Штаты готовы поставить танки Abrams. Кроме того, Германия сообщила, что отправит ВСУ свои танки Leopard 2.

Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какие самолеты попросил Киев у Запада. Кроме того, эксперт объяснил, насколько опасны немецкие танки Leopard 2.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика