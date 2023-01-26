Эксперт рассказал, какие самолеты попросил Киев у Запада

Западные страны в данный момент обсуждают возможность передать Украине истребители. Однако многие опасаются, что это может привести к эскалации конфликта. Как сообщили СМИ, данную идею поддержали страны Балтии.

Тем временем в США заявили, что пока о передаче истребителей Украине не может идти речи. Однако Штаты готовы поставить танки Abrams. Кроме того, Германия сообщила, что отправит ВСУ свои танки Leopard 2.

Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какие самолеты попросил Киев у Запада. Кроме того, эксперт объяснил, насколько опасны немецкие танки Leopard 2.

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