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14:15

Политика

Поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте – дипломат Гаврилов

Поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте – дипломат Гаврилов

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Поставки Западом танков и самолетов Киеву не изменят ситуацию на фронте и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Там обсуждают вопросы военной безопасности и контроля над вооружениями.

После того, как западные страны заявили о намерении передать Украине танки, Киев начал просить у НАТО самолеты и ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина ГилеваНаталья Мезина
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