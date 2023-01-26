Поставки танков и самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте – дипломат Гаврилов

Поставки Западом танков и самолетов Киеву не изменят ситуацию на фронте и не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. Там обсуждают вопросы военной безопасности и контроля над вооружениями.

После того, как западные страны заявили о намерении передать Украине танки, Киев начал просить у НАТО самолеты и ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.