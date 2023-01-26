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Политика

Отдохнувший в Дубае депутат потерял пост в вологодском парламенте

Отдохнувший в Дубае депутат потерял пост в вологодском парламенте

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Отдохнувший в Дубае депутат потерял пост в вологодском парламенте. Депутаты местного заксобрания освободили Дениса Долженко от должности замглавы комитета по экономике. При этом депутатский мандат сохранен, сообщили в ТАСС.

Парламентарий выложил пост о пробежке в Эмиратах, на публикацию отреагировал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пообещав лишить Долженко партбилета.

Депутат прокомментировал, что находился в отпуске, который взял, чтобы свозить ребенка на море по рекомендации врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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