Отдохнувший в Дубае депутат потерял пост в вологодском парламенте. Депутаты местного заксобрания освободили Дениса Долженко от должности замглавы комитета по экономике. При этом депутатский мандат сохранен, сообщили в ТАСС.

Парламентарий выложил пост о пробежке в Эмиратах, на публикацию отреагировал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пообещав лишить Долженко партбилета.

Депутат прокомментировал, что находился в отпуске, который взял, чтобы свозить ребенка на море по рекомендации врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.