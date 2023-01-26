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Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

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В Москву прибыла новый посол США в России Линн Трейси. Американский сенат утвердил ее кандидатуру в конце 2022 года. Свою дипломатическую карьеру Трейси начала 35 лет назад в Москве, затем много работала в Азии и странах постсоветского пространства. Отмечается, что до повторного назначения в РФ она возглавляла американскую дипмиссию в Армении.

Приезду Трейси в Россию предшествовала ее встреча в Вашингтоне с послом России в США. В тот же день в российском МИД заявили, что точки соприкосновения по проблемным темам Москве и Вашингтону пока найти не удается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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