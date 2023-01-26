Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Президент США обещал отправить танки Abrams на Украину

Президент США обещал отправить танки Abrams на Украину

В Кремле прокомментировали решение немецких и американских властей о передаче бронетехники

Войска РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении 25 января

Новости часа: танки Leopard можно ввести в эксплуатацию на Украине через 2–3 месяца – МИД

В МО Норвегии подтвердили планы по отправке танков Киеву

Новости часа: США не видят угроз НАТО со стороны РФ – Белый дом

Новости часа: в Запорожской области ликвидировали командный пункт 128-й украинской бригады

Новости часа: Словакия поставит Киеву танки Т-72 при получении западной техники взамен

Новости часа: министр обороны Норвегии заявил, что страна направит танки Украине

США передадут Украине 31 танк Abrams

Американский президент Джо Байден выполнил условие немецкого канцлера Олафа Шольца. Лидер США обещал отправить на Украину танки Abrams, чтобы Германия организовала поставками танков Leopard.

Тем временем, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для успешного весеннего наступления Киеву нужны сотни танков. Подробнее, сколько танков готовы передать западные страны и как это изменит расстановку сил, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван ЛозовойКристина КурумаМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика