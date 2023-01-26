Президент США обещал отправить танки Abrams на Украину

Американский президент Джо Байден выполнил условие немецкого канцлера Олафа Шольца. Лидер США обещал отправить на Украину танки Abrams, чтобы Германия организовала поставками танков Leopard.

Тем временем, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для успешного весеннего наступления Киеву нужны сотни танков. Подробнее, сколько танков готовы передать западные страны и как это изменит расстановку сил, – в эфире телеканала Москва 24.