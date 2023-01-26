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Политика

Войска РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении 25 января

Войска РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении 25 января

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Южная группировка российских войск продолжает наступление на донецком направлении. Так, в течение 25 января были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, бронетранспортер и гаубица "Мста-Б".

Отмечается, что российская группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Там были уничтожены три украинских танка и гаубица Д-20. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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