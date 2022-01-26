Минские соглашения инвентаризировали

Инвентаризацию минских соглашений провели на встрече советников лидеров нормандского формата. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Эксперты устранили разночтения и разницу в интерпретациях. Встреча лидеров нормандской четверки, куда входят Франция, Германия, Россия и Украина, прошла в Елисейском дворце в Париже. Переговоры продлились почти 8,5 часов.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что сам факт возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе уже является позитивным сигналом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.