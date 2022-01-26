Блинкен заявил, что ответ США на предложения РФ содержит "позитивные моменты"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности отражает ранее озвученные Штатами позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.

При этом в письменном ответе, по его словам, есть позитивные вещи. В частности, США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность. Так, например, Россия и Америка могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений и контролю над вооружением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.