США передали в Москву свои предложения по гарантиям безопасности. Документ в МИД РФ лично привез американский посол в России – Джон Салливан.

И Вашингтон, и Москва обещали не публиковать текст. Однако, говоря о сути документа, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США не откажется от принципа открытых дверей в НАТО. Также он сообщил, что все ответы были согласованы с Украиной и европейскими партнерами. И сегодня российский посол в США Антонов заявил, что госдеп поставил вопрос о его отъезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.