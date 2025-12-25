Мосгордума подвела итоги осенней сессии 2025 года

Московская городская дума подвела итоги осенней сессии 2025 года. За этот период депутаты приняли 70 документов, а на площадках Московского парламентского центра прошло 90 мероприятий. В Мосгордуме подчеркнули, что все городские программы выполняются надлежащим образом.

Например, по программе реновации уже почти 250 тысяч человек получили новое жилье. До 2032 года планируется реконструкция 175 и строительство 40 новых больничных корпусов. Уже построено около 340 поликлиник, а также запущена программа реновации школьных зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.