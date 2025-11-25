25 ноября, 12:15Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области. Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны России. Село взяли под контроль подразделения группировки "Восток".
За минувшие сутки российские войска нанесли артиллерийские удары по противнику в районе нескольких населенных пунктов. Также экипаж Су-34 выполнил боевую задачу по нанесению удара авиационными боеприпасами.
