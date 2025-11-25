Новости мира: в США выбрали индеек, которых Трамп помилует ко Дню благодарения

В США выбрали индеек, которых президент США Дональд Трамп помилует к Дню благодарения. В этом году на праздничный стол не попадут Курлыка и Вихлюн, сообщает Белый дом. Церемония помилования была начата в 1963 году 35-м президентом страны Джоном Кеннеди, когда он распорядился оставить в живых переданную Белому дому Национальной федерацией производителей индеек птицу. Индейка считается главным блюдом праздничного ужина на День благодарения – праздника урожая, который отмечают в четвертый четверг ноября.

В Мексике проснулся опасный вулкан. Недалеко от столицы страны города Мехико, начал извергаться Попокатепетль. Он с регулярностью выбрасывает вверх столбы пепла и пара, чем напугал окрестных жителей. В готовность приведен Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий. По мнению вулканологов, пока его активность находится в пределах нормы.

