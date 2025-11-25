В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, государственная регистрация сделки будет проводиться только через семь дней со дня заключения договора купли-продажи. При этом бывший владелец сможет получить деньги за свою квартиру только после перехода права собственности на банковский счет.

По словам авторов инициативы, эта мера позволит бороться с мошенничеством при продаже жилья и последующим оспариванием сделки. Такая афера уже получила название "бабушкина схема".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

