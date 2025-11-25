Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 07:15

Политика

В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми

"Деньги 24": в ГД предложили ввести период охлаждения для продажи квартир

"Деньги 24": в ГД внесли проект против "бабушкиных схем" с недвижимостью

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Новости мира: Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно согласие РФ

Трамп выступил с критикой в адрес американских телеканалов ABC и NBC

В США распущен департамент эффективности правительства

Президент США выступил с критикой в адрес телеканалов ABC и NBC

В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, государственная регистрация сделки будет проводиться только через семь дней со дня заключения договора купли-продажи. При этом бывший владелец сможет получить деньги за свою квартиру только после перехода права собственности на банковский счет.

По словам авторов инициативы, эта мера позволит бороться с мошенничеством при продаже жилья и последующим оспариванием сделки. Такая афера уже получила название "бабушкина схема".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикабезопасностьобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика