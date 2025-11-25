Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми. Так она отреагировала на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которым та выступила после совещания с руководителями стран Евросоюза.

В своем телеграм-канале Захарова, в частности, отметила позицию Евросоюза, согласно которой границы не могут быть изменены силой.

