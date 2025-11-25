25 ноября, 07:15Политика
Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми. Так она отреагировала на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которым та выступила после совещания с руководителями стран Евросоюза.
В своем телеграм-канале Захарова, в частности, отметила позицию Евросоюза, согласно которой границы не могут быть изменены силой.
