NYT выяснило, чем будет заниматься "команда мстителей" Трампа

Издание The New York Times опубликовало информацию о том, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сформировал "команду мстителей" с целью ответить на преследование, которому, по его мнению, он подвергся.

Согласно источникам газеты, в эту группу вошли кандидаты на ключевые посты, которые получили указание подорвать работу министерства юстиции, спецслужб и министерства обороны.

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