Новости часа: Россия не получила от ООН реакции на расстрел российских военнопленных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международные правозащитники не отреагировали на ноты РФ после расстрела пленных. Об этом заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

В Москве включили глазные импланты в перечень средств бесплатной реабилитации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россия достигла цифрового суверенитета, практически все иностранные IT-компании ушли с рынка. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.