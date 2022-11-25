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Политика

Новости часа: Россия не получила от ООН реакции на расстрел российских военнопленных

Новости часа: Россия не получила от ООН реакции на расстрел российских военнопленных

ВС РФ пресекли атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов в ЛНР

В Россию вернулись 50 военнопленных с Украины

Экипажи российских Су-35 уничтожили самолет ВСУ

Италия ужесточила процесс выдачи виз для россиян

Минобороны показало работу российских самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине

Минобороны РФ показало боевую работу минометчиков ЛНР

ВС РФ нарушили переброску вооружения и живой силы ВСУ

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

В Минобороны РФ опровергли удары по Киеву 23 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международные правозащитники не отреагировали на ноты РФ после расстрела пленных. Об этом заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

В Москве включили глазные импланты в перечень средств бесплатной реабилитации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Россия достигла цифрового суверенитета, практически все иностранные IT-компании ушли с рынка. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

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