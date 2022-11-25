Италия ужесточила процесс выдачи виз для россиян

Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам. Теперь при оформлении документов будут требовать финансовые гарантии от каждого заявителя лично, сообщается на сайте визового центра.

Таким образом, всем взрослым членам одной семьи, собирающимся в поездку, необходимо предоставлять собственные справки из банков. В качестве финансовой гарантии принимается оригинал личной выписки из банка о состоянии счета заявителя с транзакциями за последние три месяца. Отмечается, что справка 2-НДФЛ в качестве финансовой гарантии не подойдет.

Также визовые центры Италии начнут принимать к рассмотрению только биометрические паспорта российских граждан. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.