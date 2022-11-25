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Минобороны РФ показало боевую работу минометчиков ЛНР

Минобороны РФ показало боевую работу минометчиков ЛНР

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Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре, огневым точкам и укрепленным позициям ВСУ. Так, в ночь на 25 ноября в трех областях Украины сработала воздушная тревога.

На кадрах видно боевую работу расчета автоматического миномета "Василек". Бойцы мотострелковой бригады второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР уничтожают огневые точки и позиции украинских боевиков.

"Василек" способен бить по пехоте как на открытой местности, так и в полевых укрытиях. Разведка и корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Этот миномет способен выпускать до 120 мин в минуту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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