Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре, огневым точкам и укрепленным позициям ВСУ. Так, в ночь на 25 ноября в трех областях Украины сработала воздушная тревога.

На кадрах видно боевую работу расчета автоматического миномета "Василек". Бойцы мотострелковой бригады второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР уничтожают огневые точки и позиции украинских боевиков.

"Василек" способен бить по пехоте как на открытой местности, так и в полевых укрытиях. Разведка и корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Этот миномет способен выпускать до 120 мин в минуту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.