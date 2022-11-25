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ВС РФ нарушили переброску вооружения и живой силы ВСУ

ВС РФ нарушили переброску вооружения и живой силы ВСУ

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На Украине нарушена переброска техники, вооружения и живой силы железнодорожным транспортом. Это результаты массированного удара Вооруженных сил России по системе военного управления Киева и связанным с ней объектами энергетики.

На нескольких направлениях отбиты попытки атаки со стороны ВСУ. Например, на купянском направлении Украина потеряла около 60 военнослужащих. Попытки продвижения сорваны и на южно-донецком направлении в районе Владимировки, Павловки и Времевки.

В Херсонской области и ДНР уничтожены три американских радиолокационных станции контрбатарейной войны. В Харьковской области – украинская установка "Град". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия Бородина
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