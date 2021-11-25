Госдума проголосовала за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Госдума проголосовала за лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в отношении депутата могут возбудить уголовное и административное дела.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.