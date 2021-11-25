Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора РФ дали согласие на лишение члена фракции КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел в отношении Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Рашкина задержали в Саратовской области в конце октября. Его подозревают в незаконной охоте на лося. Изначально депутат заявил, что туша животного оказалась в его машине, потому что он с друзьями хотел доставить ее в полицию. В убийстве лося он обвинил неустановленных лиц, которые якобы скрылись с места происшествия.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.