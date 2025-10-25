Форма поиска по сайту

25 октября, 13:45

Политика

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости мира: сотни демонстрантов собрались у посольства США в Куала-Лумпуре

В России предложили подтверждать отсутствие давления на хозяина при продаже квартиры

Список опасных пород собак могут расширить в России

В России могут сдвинуть начало рабочего дня зимой

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Российская армия продвинулась на 500 метров за сутки в Сумской и Харьковской областях

В Госдуме предложили проверять дееспособность пенсионеров при сделках с жильем

Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Российская армия закрепились на новых рубежах в Сумской и Харьковской областях

После двух лет войны в секторе Газа сотни тысяч палестинских беженцев возвращаются домой. Перемирие, предложенное США, вступило в силу 10 октября и действует до сих пор. На протяжении двух недель беженцы разыскивают своих родных и пытаются выжить среди завалов: обеспечить себя жильем и питанием. В секторе Газа разрушено 90% инфраструктуры, практически нет воды, не работает половина больниц. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается более чем в 50 миллиардов долларов, большая часть из них приходится на жилой фонд. Конференцию по вопросам восстановления Газы планируют провести в Египте в ноябре.

В Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население. Наиболее сильно пострадали северные и западные регионы страны. Экстренно покинули свои дома более 4,5 тысячи человек. Открыты более 40 пунктов временного размещения. Спасательные службы продолжают свою работу. Ущерб от стихии предстоит еще оценить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

