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25 октября, 07:45

Политика

Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны

Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны

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Человечество ждет третья мировая война. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

По его мнению, политический курс США вынуждает Россию и Иран вступать в союз с Китаем, чтобы противопоставить себя Западу. Если интересы сторон столкнутся, то может произойти масштабная битва. При этом у коалиции во главе с Соединенными Штатами не будет явного промышленного преимущества, полагает Маск.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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