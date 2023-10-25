Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении. Он заслушал доклады по организации контрбатарейной борьбы, об оснащении подразделений ударными и разведывательными беспилотниками, а также о готовности группировки к действиям в зимний период.

Особое внимание Шойгу обратил на своевременное обеспечение позиций отопительными печами, а бойцов – новым зимним обмундированием. Также отметил, что необходимо создать дополнительный оперативный резерв зимней одежды и утепленной обуви.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.