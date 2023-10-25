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25 октября, 07:45

Политика

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении. Он заслушал доклады по организации контрбатарейной борьбы, об оснащении подразделений ударными и разведывательными беспилотниками, а также о готовности группировки к действиям в зимний период.

Особое внимание Шойгу обратил на своевременное обеспечение позиций отопительными печами, а бойцов – новым зимним обмундированием. Также отметил, что необходимо создать дополнительный оперативный резерв зимней одежды и утепленной обуви.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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