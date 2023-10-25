Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ

С американской помощью Тель-Авиву может случиться задержка. Как пишет издание Politico, сенат США может заблокировать запрос на 100 миллиардов долларов Израилю и Украине.

Это связано с разногласиями законодателей, которые касаются объединения помощи обеим странам в один пакет. И хотя Сенат контролируется демократами, им потребуется девять или более голосов республиканцев, иначе инициатива президента страны Джо Байдена не пройдет.

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