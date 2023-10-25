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25 октября, 07:15

Политика

Авиация РФ уничтожила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация РФ уничтожила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Звено истребителей-штурмовиков Су-25СМ уничтожило опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. По украинским позициям выпустили 80-миллиметровые неуправляемые ракеты. После поражения цели штурмовики отстрелили инфракрасные ловушки и вернулись на аэродром базирования.

Как сообщили в Минобороны, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места дислокации подразделений ВСУ в 109 районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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