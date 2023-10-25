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25 октября, 07:30

Политика

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин к по гуманитарным соображениям

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин к по гуманитарным соображениям

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ХАМАС освободил из плена двух пожилых заложниц по гуманитарным причинам. Группировка передала их представителям Красного креста, которые перевезли женщин в больницу Тель-Авива.

По словам врачей, их жизням ничего не угрожает. Женщины рассказали, что оказались в заложниках 7 октября. По словам одной из них, ее погрузили на мотоцикл и увезли в сектор Газа. За то время, пока они находились в плену, с ними относительно хорошо обращались, отметила женщина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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