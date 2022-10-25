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Новости

16:45

Политика

Новости часа: МАГАТЭ направит экспертов в Киев после сообщений о "грязной бомбе"

Новости часа: МАГАТЭ направит экспертов в Киев после сообщений о "грязной бомбе"

Снайперы МВД ЛНР уничтожили стратегически важный наблюдательный пункт ВСУ

Новости часа: владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию

Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Новости часа: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Король Великобритании принял отставку Трасс

Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

ВС РФ уничтожили 4 пункта управления и 2 склада с оружием ВСУ за сутки

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Специалисты прокомментировали создание бомбы с ядерными отходами на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эксперты МАГАТЭ поедут в Киев и Желтые Воды после предупреждения РФ о подготовке Украиной "грязной бомбы". Об этом рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Прокуратура организовала проверку после пожара на заводе в Волгограде, где погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть страховой премии. Об этом заявили в ЦБ РФ.

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политикапроисшествиярегионыобществовидеоРоман Карлов
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