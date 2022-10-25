Новости часа: МАГАТЭ направит экспертов в Киев после сообщений о "грязной бомбе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Эксперты МАГАТЭ поедут в Киев и Желтые Воды после предупреждения РФ о подготовке Украиной "грязной бомбы". Об этом рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Прокуратура организовала проверку после пожара на заводе в Волгограде, где погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть страховой премии. Об этом заявили в ЦБ РФ.