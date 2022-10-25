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Политика

Новости часа: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Новости часа: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Король Великобритании принял отставку Трасс

Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

ВС РФ уничтожили 4 пункта управления и 2 склада с оружием ВСУ за сутки

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Специалисты прокомментировали создание бомбы с ядерными отходами на Украине

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Эксперты рассказали о последствиях использования бомбы с ядерными отходами

Эксперты рассказали о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Король Великобритании назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил сформировать правительство. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Магазины Zara под новым названием могут открыться в РФ весной 2023 года. Об этом сообщили СМИ.

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политиказа рубежомбизнесэкономикавидеоРоман Карлов
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