Новости часа: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные отразили все атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Король Великобритании назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил сформировать правительство. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Магазины Zara под новым названием могут открыться в РФ весной 2023 года. Об этом сообщили СМИ.