Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Политика

ВС РФ уничтожили 4 пункта управления и 2 склада с оружием ВСУ за сутки

ВС РФ уничтожили 4 пункта управления и 2 склада с оружием ВСУ за сутки

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Специалисты прокомментировали создание бомбы с ядерными отходами на Украине

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Эксперты рассказали о последствиях использования бомбы с ядерными отходами

Эксперты рассказали о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа

Российские десантники использовали огнеметные системы "Солнцепек" против ВСУ

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

Появилась новая причина отказа в выдаче "шенгена" россиянам

Российские военные за сутки уничтожили четыре пункта управления армии Украины и два склада с вооружениями. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве также рассказали, что ВС РФ нейтрализовали более 120 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. В том числе российские военные ликвидировали три танка, две машины пехоты боевого назначения, а также три пикапа и один автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика