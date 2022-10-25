Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины. Об этом заявили в ТАСС.

Росимущество будет оплачивать коммуналку за мобилизованных арендаторов федерального имущества. Об этом сообщило ведомство.

Еврокомиссия согласна финансировать восстановление Украины при условии реформ и равенства полов. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.