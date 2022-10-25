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Политика

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Эксперты рассказали о последствиях использования бомбы с ядерными отходами

Эксперты рассказали о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа

Российские десантники использовали огнеметные системы "Солнцепек" против ВСУ

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

Появилась новая причина отказа в выдаче "шенгена" россиянам

МО РФ рассказало о ядерной провокации Украины

МО РФ показало работу российских Су-34

Подразделения ВСУ попытались прорвать российскую оборону на четырех направлениях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины. Об этом заявили в ТАСС.

Росимущество будет оплачивать коммуналку за мобилизованных арендаторов федерального имущества. Об этом сообщило ведомство.

Еврокомиссия согласна финансировать восстановление Украины при условии реформ и равенства полов. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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