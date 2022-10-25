Эксперты рассказали о последствиях использования бомбы с ядерными отходами

Как сообщили в Минобороны России, украинские организации имеют поручения по созданию "грязной бомбы". Она представляет из себя ядерные отходы, которые возникают в процессе работы атомной электростанции. Работы по созданию такого оружия находятся на завершающей стадии.

Эксперты считают, что применение такой бомбы может обернуться для Украины катастрофой наподобие чернобыльской. К чему может привести ее использование? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.