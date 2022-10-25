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Политика

МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа

МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа

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МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа. Российские минометчики бьют по диверсионно-разведывательной группе ВСУ, которую обнаружили с помощью квадрокоптера.

Целями минометных расчетов становятся командно-наблюдательные пункты и замаскированная техника украинской армии. Отмечают, что минометная поддержка эффективна, когда противник прячется в лесопосадках, зданиях или окопах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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