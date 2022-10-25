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Политика

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

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У Великобритании появился новый премьер-министр. Бывший министр финансов Риши Сунак в результате недолгой гонки за кресло остался единственным претендентом и на место главы Консервативной партии, и на пост премьер-министра. Он станет первым главой правительства индийского происхождения. Специалисты обратили внимание, что официальное вступление Сунака в должность совпало с днем главного индийского и индуистского праздника – Дивали.

Три человека погибли в результате стрельбы в Мичиганской школе. Среди жертв – один ребенок. Восемь раненых доставили в больницу. Нападавшего ликвидировала полиция, официальной информации о нем и о причинах его действий пока нет. Правоохранители ведут расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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