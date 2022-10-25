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МО РФ рассказало о ядерной провокации Украины

МО РФ рассказало о ядерной провокации Украины

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В Минобороны РФ сообщили, что Украина усиливает ядерный шантаж. К постоянным обстрелам Запорожской АЭС добавилась угроза применения "грязной бомбы". О готовящейся Киевом провокации рассказали в МО РФ.

Как отметили в ведомстве, под удар такой бомбы попадут не только области Украины, но и западные страны. Где на Украине способны изготовить радиационный заряд, где его могут применить и в чем опасность "грязной бомбы"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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