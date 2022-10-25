МО РФ показало работу российских Су-34

МО РФ показало работу российских экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа в зоне СВО. Российские Су-34 нанесли удары по украинским позициям.

В отчетности НАТО эти сверхзвуковые самолеты называют Fullback, что значит "защитник". Самолеты обнаруживают и уничтожают наземные цели противника, применяя различное ракетное и бомбовое вооружение.

Оперативные аэродромы, где базируются Су-34, работают круглые сутки. Экипажи выполняют боевые вылеты и днем, и ночью, а также в любую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.