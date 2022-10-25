Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

МО РФ показало работу российских Су-34

МО РФ показало работу российских Су-34

Подразделения ВСУ попытались прорвать российскую оборону на четырех направлениях

Новости часа: сервисы по доставке еды работают над запуском доставки из "Вкусно – и точка"

Новости часа: США не видят необходимости изменять степень готовности своих ядерных сил

Новости часа: один человек погиб после обстрела машины диверсантами под Херсоном

США не намерены отправлять войска на Украину – Белый дом

США не меняют готовность ядерных сил на фоне сообщений о "грязной бомбе"

Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

Риши Сунак может вступить в должность премьер-министра Великобритании 24 октября

РФ потребовала от Украины прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы" – Захарова

МО РФ показало работу российских экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа в зоне СВО. Российские Су-34 нанесли удары по украинским позициям.

В отчетности НАТО эти сверхзвуковые самолеты называют Fullback, что значит "защитник". Самолеты обнаруживают и уничтожают наземные цели противника, применяя различное ракетное и бомбовое вооружение.

Оперативные аэродромы, где базируются Су-34, работают круглые сутки. Экипажи выполняют боевые вылеты и днем, и ночью, а также в любую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика