Подразделения ВСУ попытались прорвать российскую оборону на четырех направлениях

Украинские подразделения попытались прорвать российскую оборону на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях. Все атаки отбиты. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, а также танки и боевые машины пехоты, после этого отступил на исходные позиции.

Также стало известно, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ и 72 артиллерийских подразделения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.