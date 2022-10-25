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Политика

Подразделения ВСУ попытались прорвать российскую оборону на четырех направлениях

Подразделения ВСУ попытались прорвать российскую оборону на четырех направлениях

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Украинские подразделения попытались прорвать российскую оборону на купянском, красно-лиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях. Все атаки отбиты. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, а также танки и боевые машины пехоты, после этого отступил на исходные позиции.

Также стало известно, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ и 72 артиллерийских подразделения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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