25 сентября, 22:45

Политика

Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

В Госдуме предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду с детьми на электросамокатах

Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении

В РФ предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокате

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Онлайн-сервисы не смогут продлевать подписки без согласия россиян

Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Бывший президент Франции Николя Саркози получил 5 лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, ему назначили штраф в 100 тысяч евро. Прокурору удалось доказать, что кампанию экс-президента финансировал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи.

Первый в Чили суд по защите окружающей среды вынес решение против государства. Иск коснулся незаконной свалки тысячи тонн текстильного мусора. Теперь чилийские власти должны будут взять на себя ответственность и в течение полугода представить план по удалению отходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

