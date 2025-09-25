Новости мира: суд вынес приговор бывшему президенту Франции Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози получил 5 лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании в 2007 году. Кроме того, ему назначили штраф в 100 тысяч евро. Прокурору удалось доказать, что кампанию экс-президента финансировал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи.

Первый в Чили суд по защите окружающей среды вынес решение против государства. Иск коснулся незаконной свалки тысячи тонн текстильного мусора. Теперь чилийские власти должны будут взять на себя ответственность и в течение полугода представить план по удалению отходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

