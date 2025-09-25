Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области. Операторы дронов зафиксировали пикапы, перевозящие украинских военнослужащих вместе со снабжением на огневые позиции.

Бойцы уничтожили технику с личным составом противника с помощью ударных беспилотников.

В то же время в Херсонской области российские подразделения БПЛА продолжают вести непрерывное дежурство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.