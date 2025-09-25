В Госдуме предложили программу обновления автопарка. Владельцы автомобилей старше 15 лет, сдавшие их в утиль, смогут получить сертификат на покупку новой отечественной машины.

С такой инициативой к премьер-министру обратилась фракция "Справедливая Россия – За правду". Сумма сертификата будет равна рыночной стоимости старой машины, доплатить за новую можно будет из собственных средств или воспользоваться льготным автокредитом.

