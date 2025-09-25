Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:30

Политика

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Песков прокомментировал заявления Трампа во время Генассамблеи ООН

Песков заявил, что Москва готова к диалогу, но Киев занял пассивную позицию

"Вопрос спорный": в ГД предложили запретить ходить с собаками в магазины, аптеки и кафе

Кабмин утвердил производственный календарь на следующий год

Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

Новости мира: Лавров проведет минимум 10 встреч на полях Генассамблеи ООН

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре

ВС РФ уничтожили 667 самолетов и 283 вертолета ВСУ за время СВО

В Госдуме предложили программу обновления автопарка. Владельцы автомобилей старше 15 лет, сдавшие их в утиль, смогут получить сертификат на покупку новой отечественной машины.

С такой инициативой к премьер-министру обратилась фракция "Справедливая Россия – За правду". Сумма сертификата будет равна рыночной стоимости старой машины, доплатить за новую можно будет из собственных средств или воспользоваться льготным автокредитом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатранспортавтовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика