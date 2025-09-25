Форма поиска по сайту

25 сентября, 07:15

Политика

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника из-за недружественной политики в отношении Москвы. Он также отметил, что Россия будет учитывать эту позицию при дальнейшем взаимодействии со Швейцарией. Встреча состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили украинский кризис и предстоящее председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.

Израиль нанес новые удары по сектору Газа. Жертвами очередного налета стали по меньшей мере 14 мирных жителей. Их дома в городах Эз-Зуввйда и Хан-Юнис были полностью разрушены. Также есть много раненых, их число уточняется.

Минимум два человека погибли и один ранен в результате стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в Далласе. Преступник покончил с собой. Предполагается, что он совершил нападение в знак протеста против миграционной политики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

