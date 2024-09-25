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25 сентября, 19:30

Политика

В Германии озвучили ценник за подрыв "Северных потоков"

В Германии озвучили ценник за подрыв "Северных потоков"

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Немецкий журнал Spiegel утверждает, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" обошлась почти в 300 тысяч долларов. Группа диверсантов якобы в основном состояла из гражданских лиц. Финансирование осуществлялось за счет частных средств.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшкевич, отвечая на вопрос, почему в Германии активно начали развивать тему с "Северными потоками", рассказал, что это связано с несколькими причинами. Во-первых, в нескольких землях Германии сейчас проходят предвыборные кампании и граждане проявляют интерес к причинам массовых сокращений.

Во-вторых, экономическая ситуация в стране заметно ухудшилась и немецкое общество хочет узнать, по какой причине Германия лишилась достаточного количества газа, который позволял удерживать низкие цены на газ и электроэнергию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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